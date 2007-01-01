Опубликовано видео с места взрыва беспилотника в Калужской области
На месте происшествия работает глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.
Он снял видео рядом с домом, где рано утром 16 ноября сдетонировал БПЛА.
По словам Перевалова, беспилотник взорвался в непосредственной близости от многоквартирного дома.
Никто из людей не пострадал.
Ранее губернатор Владислав Шапша рассказывал, что в нескольких домах повреждены стеклопакеты. Позже он уточнил, что повреждены также автомобили.
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