Опубликовано видео с места взрыва беспилотника в Калужской области

На месте происшествия работает глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.

Он снял видео рядом с домом, где рано утром 16 ноября сдетонировал БПЛА.

По словам Перевалова, беспилотник взорвался в непосредственной близости от многоквартирного дома.

Никто из людей не пострадал.

Ранее губернатор Владислав Шапша рассказывал, что в нескольких домах повреждены стеклопакеты. Позже он уточнил, что повреждены также автомобили.