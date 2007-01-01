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Главная Новости Происшествия Опубликовано видео с места взрыва беспилотника в Калужской области
Новость дня Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва беспилотника в Калужской области

На месте происшествия работает глава администрации Людиновского района Стефан Перевалов.
Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
1 4834
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Он снял видео рядом с домом, где рано утром 16 ноября сдетонировал БПЛА.

По словам Перевалова, беспилотник взорвался в непосредственной близости от многоквартирного дома.

Никто из людей не пострадал.

Ранее губернатор Владислав Шапша рассказывал, что в нескольких домах повреждены стеклопакеты. Позже он уточнил, что повреждены также автомобили.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
10:00 сегодня
3 4974
kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

...
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва беспилотника в Калужской области
09:37 сегодня
1 4736
ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

...
Общество
Калужане смогут наблюдать метеорный поток Леониды
22:57 15.11
2 2050
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
21:47 15.11
9 14994
Александр Митюрников

Наши люди на (такси) на своей машине😞 в булочною ездят.

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
20:51 15.11
3 4974
jumper

ДА ... ВЫ...ЧТО... ? В четверг в мало-спрос 200, а в пятницу в ПИК в 600 ? Возмутительно!, наказать!, отнять лицензию!, девушке назначьте прослушать курс введение в капитализм!

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
20:09 15.11
3 4974
ajax

Диаспора отмажет... Вышлют на родину, а там - отпустят...

...
Криминал
Мигранта-убийцу нашли в больнице Калуги
19:09 15.11
1 4222
ajax

Молодцы, парни!

...
Спорт
Калужские волейболисты завоевали путевку в полуфинал первенства ЦФО
18:57 15.11
1 778
Неместный..

Там понятно всё. Теперь на Тарутинскую можно с двух полос налево поворачивать с Зерновой. А вот с Путейской убрали, теперь там в одну полосу и собирается пробка.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяется схема движения на перекрестке улиц Тарутинской и Зерновой
16:48 15.11
2 9938
ajax

Не указан автор снимка - непорядок! Почему??? Хотел бы спросить у него: почему неправильно выбраны настройки ф/камеры? СНИМОК -ТЕМНОВАТ. Для сайта еженедельника - не годится!

...
Спорт
Калужане стали вторыми на чемпионате России по микрофутзалу
16:22 15.11
2 1140
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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