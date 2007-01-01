В Калужской области из-за взрыва беспилотника повреждены дома

Инцидент произошел рано утром в субботу, 16 ноября, на окраине Людиново, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Сегодня утром на окраине г. Людиново произошел взрыв БПЛА, - заявил он. - По предварительной информации в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа.

Шапша поручил главе администрации района Стефану Перевалову организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости.

UPD. Опубликовано видео с места происшествия.