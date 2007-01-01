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На калужских дорогах выросла смертность

Дмитрий Ивьев

С января по октябрь 2024 года в регионе произошло 424 ДТП с пострадавшими людьми.

Дмитрий Ивьев 452 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники