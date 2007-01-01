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Главная Новости Происшествия Две аварии заблокировали трассу М3 «Украина» на границе с Калужской областью
Происшествия

Две аварии заблокировали трассу М3 «Украина» на границе с Калужской областью

ДТП произошли утром в среду, 13 ноября.
Дмитрий Ивьев
11:05 сегодня
0 840
Фото: Яндекс.Карты.
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По сообщению очевидцев, одна авария произошла в районе Наро-Фоминска. Перекрыты три полосы.

А у деревни Башкино в ограждение врезался песковоз. Движение там также затруднено.

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