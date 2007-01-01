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Обломки беспилотника нашли в Калужской области

Их обнаружили 13 ноября в Козельском районе, сообщил 13 ноября губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
11:11 сегодня
0 1232
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На месте работает оперативная группа.

Глава региона призвал калужан при обнаружении обломков БПЛА не приближаться к ним и сразу вызывать оперативные службы.

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