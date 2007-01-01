1096 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В центре Калуги загорелась вытяжка в баре

Дмитрий Ивьев

Пожар начался около 10:00 во вторник, 12 ноября, в заведении на улице Кирова, 7, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 1096 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники