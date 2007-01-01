0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В центре Калуги загорелась вытяжка в баре
Происшествия

В центре Калуги загорелась вытяжка в баре

Пожар начался около 10:00 во вторник, 12 ноября, в заведении на улице Кирова, 7, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
14:45 сегодня
0 1096
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Из людей никто не пострадал.

Спасателям удалось потушить огонь и не дать ему распространиться на здание.

Причины пожара пока не называются.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Ozzz1971

....деньги надо списать к новому году,поэтому засуетились.

...
Общество
В Калуге продолжают ремонтировать дороги, пока позволяет погода
13:41 сегодня
1 782
mrTJohn

Вот тебе и традиционные ценности...

...
Общество
В Обнинске в раздел имущества супругов пришлось вмешаться приставам
13:01 сегодня
1 626
mrTJohn

Пацан к успеху шёл. Но не дошёл, не фортануло.

...
Криминал
Житель Калуги хранил в гараже больше 1000 литров спиртного
13:00 сегодня
1 914
maks17

Это они ( водители ) еще не ездили в сторону ул. Горького, особенно по нечетной стороне домов...

...
Авто и транспорт
В Калуге отремонтируют улицу Мичурина
11:49 сегодня
1 1052
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

...
Общество
12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:48 сегодня
11 6148
urii

Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Платова
11:34 сегодня
1 676
Shurez
...
Происшествия
Калужанка устроила два пьяных ДТП
11:33 сегодня
1 1798
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

...
Общество
12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:25 сегодня
11 6148
colorkaluga

Собаки среагировали на появление другой собаки. Они не проявляли агрессию, не нападали, виляли хвостами... Мои дети умеют обращаться с собаками и правильно вести себя при появлении незнакомых животных.

...
Общество
Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной
11:17 сегодня
5 3494
АлександрГ

Вчера по телефону в 4-й аптеке ответили,что льготных лекарств для инвалидов 3-й группы до следующего года не будет (инфаркт)

...
Общество
Бастрыкин заинтересовался жалобами на нехватку лекарств в Калуге
09:38 сегодня
1 1784
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlBoWDJZbHc0T2x6Qlh6TDVWZFV6T3c9PSIsInZhbHVlIjoiSld5eDFsUEF6MzBXSHZ1VWNOS3QyWDJ4dURYM0daUGU0L3VDdWZLNmlISXR5VHNPekNQc1JwSkprTm5ncXMwbkQxMGphQm1lUFRmOTYvRnliK2I4aHJERzF2UDdGTnQ1K21VdUxXeWtsVXdBVHM2SHpRS2VsMGptNWh3eVF0bmFtOFZocXdkOVNRM2c1VGJpZGh3d1VXaUFxNG54ZzFIN09mUWovT0Q3eXZFM3BIKzlxU2JCbkcvRWV2Mzg5TisyMi95YUtUSnhvbFJlTjZ5YVF3K0IwZlJvVDBxYmdjYmlTdXNOQS9xaEhOeVJialBTZ3YxdlMrK2dabDkwU1p3U2I3RTdWQ1Y0ait5SHdsa2wzTzI1eVFsTDdyemc5RmM4a3ZmaHBVZFJlQVhCQ0pRcTFvQXpNUExUb0VBbDhLdFY3Vk9mTHB4MmVMVG1nYXN3bzRNYWxUQXpGZ1hSNWVXSW9nMzcvQS9JaWlGcnlaVy9Ja0UyeWdhWk1SM01jOUdBb01QUGxVb2RsUncydlU4TXJUaEVmSTY3cythWE44Mll5cUh5MW9ZY25lNm9lbENDOWRrYm14KzFkN1A1dHYyKzlCTkswNHFmZFVvSkNDZEpjUUZnY04vMHpxNXZ0cnpKTWlsOWJGZG9Vd2JqcjYvUW9JSzh0dW1xUFMvcVRFa0RIWFF0d0pHT3EvaXFVUWxyTjNqdVFVem1DU0k4SGZMbzBqWXBXdDR5cVBKbTdtdGFQK0xKb2hqYVNIbkEyQmVRZlJoTWx1MG1Wc3BUTE9ybmMwRzJ4VzJ0RlhxeVVMcUhabVRRbUEzUENwRGNqQ3pic3lzcFQxYmxRRy81QTd2MSIsIm1hYyI6IjJiMmM0NjA3NmFkMTExNjg4MGJhM2IwYTYzYmY5Y2I2ZTk4YzcxOGVlOWNiM2FhY2MxNDhmNTMwMjY0ZWE5MDYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlNyN2NtNVBaVVE2LzN0WGc5dE03Umc9PSIsInZhbHVlIjoiQWxzTnR5bmVITFJWNXV0SFk1U0VmMUl5Y3c3Y3A4NmlnR1pJaE15QjZ4TExFdVExTUdDeG1GUTJ5Z1ZELzFqYm15cWh0TWFvODUwYnFtWUIvbWdiOTVFSWtRdnZ5a3VPZVNLQkt1Zy9MdFFLb0hQd2JselBvV0hSTWtDOVFrYzFKQnNWdys2allpd3Y1YjdPS3JzbWY2VFhtSGpUUmpRWm0vU1FnM3JpS3Y0RDlTcXNOcWc3UHFYRktDU3QvZndUSDhtemFVaVhjQTduY1ZYZWlRZDUrMDVvR2lEbkxHcW9NdUhzNEhDQ25aZTBMaGYrek5rdjlyaXV4YzZjejBNYnRuZXZxNFZtZkhldndlZHA5cHVBL0dNQ0s2Q3JMT3VIYVVUcE1OSFRWZHFEWlNVT1h6cU83alhhSWliMkdRdDJnbk52dGdDNDQ4NzN0NnlnckFkSFUwWkpXcnAwQzlmNTRuNDFSRERvck53V1RrQnJvbnNaSDFMazNDZVZRanRBZXhDUnJxWUdOcHk3cy93MnhlKy9IWlBBMWNNRFFkbVhlVFZRaGhudDVwODlnTVlaNHBicjV1bmJMSVR5N29GdSIsIm1hYyI6IjI0YmYyZmFhNmM4ODg0NGNiODQ4MWNiZjQzMGQ1NTBmYzZlNzFlNDQxYjg4MzIyODdkNmM4YzMyN2YzZGMwNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+