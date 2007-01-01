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Происшествия

Два человека пострадали в перевернувшейся «Ладе» в Калужской области

ДТП произошло днем в понедельник, 11 ноября, на дороге Хвастовичи – Красное.
Дмитрий Ивьев
08:42 сегодня
0 164
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительной информации, водитель «Калина» не справился с управлением.

В больниц с травмами попали водитель и пассажир «Лады», сообщили в МЧС.

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Лента комментариев
colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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Марина Папкова

Надеюсь люди напишут комментарии после прочтения. Интересно почитать обратую связь по поводу статьи)))

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16:59 11.11
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Василёк

так же там и собачники своих питомцев считают возможным с поводка спускать. К ним нужно более жесткие меры применять.

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бирки повесили и что дальше ? А кто кормить будет животных ?

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alexb82

Наши власти не будут действовать до тех пор пока насмерть кого то не загрызут, такие преценденты уже есть в России. Только физическое устранение.

...
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Горуправа Калуги прокомментировала проблему с собаками на набережной
12:53 11.11
3 3230
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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