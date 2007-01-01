266 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Балабаново сгорела дверь в кафе

Дмитрий Ивьев

Пожар произошел в ночь на вторник, 12 ноября, на улице 1 Мая, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 266 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники