+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области 19-летний водитель за рулем «Митсубиси Колт» вылетел в кювет и перевернулся
Происшествия

В Калужской области 19-летний водитель за рулем «Митсубиси Колт» вылетел в кювет и перевернулся

ДТП произошло 9 ноября в 20:56.
Анастасия Каторгина
13:52 сегодня
0 632
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщили в полиции.

На девятом километре + 300 метров Голодское-Суворов-Одоев, предварительно, 19-парень за рулем легковушки ехал в сторону деревни Голодское, что в Перемышльском районе.

Молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии пострадали 18 и 17-летний пассажиры.

Их забрали в больницу, оказали помощь и отпустили домой.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ILR

Бедненькие, нищие работники Администрации - как-же они и где теперь будут парковаться?...😰

...
Общество
В Калуге до весны закрыли парковку на площади Старый Торг
14:44 09.11
1 1916
Василёк

а то что мост рассыпается после артамяновских "рестовраторов" никого не смущает ?

...
Благоустройство
В Калуге чиновники вышли собирать бутылки под мостом
14:25 09.11
1 2056
Василёк

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ? С высокой горы или азбукой морзе ? Или типа заказных статеек раскидали с надеждой на то что кто-то их прочитает и воспримет всерьез ? кп40 итак уже читает три калеки. Еще 10 калек читают кж, а остальным вообще не интересны "новости".

...
Статьи, аналитика, репортажи
Натурализованным мигрантам-неадекватам силовики послали четкие сигналы
14:21 09.11
1 6350
РодомИзСССР

Опять только в Калуге ?

...
Авто и транспорт
Госавтоинспекция объявила о массовых проверках в Калуге
13:43 09.11
1 3512
ILR

Статья как обычно" не о чём", а только ради упоминания Губернатора (куда-то съездил, где-то принял участие, рассказал о планах без конкретики). И где он будет в 2030 году и что будет с его обещаниями или хотелками ему, как и нам, будет абсолютно не интересно и ничего (как обычно) не сбудется.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
13:01 09.11
2 1150
Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша принял участие в форуме «Деловая Россия»
11:41 09.11
2 1150
ILR

А он пошлёт.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
09:09 09.11
3 4070
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
Экономика и бизнес
Кроссоверы Haval M6 начнут собирать в Калуге
22:56 08.11
3 4070
Василёк

оскорбление чувств верующих ?

...
Благоустройство
Калужан оштрафуют за телевизор на дереве
22:52 08.11
1 3850
Василёк

пора делать понтонный мост проезжим для автомобилистов

...
Происшествия
В Калуге авария заблокировала движение на Гагаринском мосту
22:52 08.11
1 3122
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IklWK0kvOVgyNEdYc2Vhd1p5ZnZHdXc9PSIsInZhbHVlIjoicXhsQ21vQ3RUNjNqcWVXTzlxQW03eW1GNG01N1NscVY4Ni9wVGdJSGNjWFBtNVY3S0RxTEliVVRlZXJzQ0ZLZXh0bUc2enh6cWtTTjVvNHA1ODFlYTVCVTR0YnBHOTdWMEdKNS82Tk0zQmRtNlBwZEE4Q3hCRGlRMVNsdHg2UUY5Q0h2bnBmWGw4K3JwTitLcXh4TEE3ZUtHMFhwKy9id2NlY3NkU1lrRkRET05aMnVRbHdPVVE4cmlNNHRGVmQ1bXlQVmprc3YvYWlDOE1xMDQ1ZGRhcmhDMFZ5cmF2RkZ0UEg3bTVsUXpPaFpzVUI5TUtXWmt0S2VxeWg0cW5vRE40Wk5scURxblAzYm9rcHVNa3YxUVA0a29rWGtyVFlBMFZUKzBJaXpvSkJ4d0Z5Vno3d1QvOTFuNGRRazd6WmdHdGNuNVE1V3JvSW1pcmhJTUx6S0ZOLzBzQWptWXhtNTNxWVJwSWVxenh6aEZ2NkhDaFBudFUrVjIrbnlUaGVOYlcvaHdkMzZ6cnkvM2tIcWFnd3pmbEFLNHpsUUFuTERrMU02MmtZUUd2UmtEa0VCM2ltNzRFOFdTVVVxbFhPU1ErWVhRTi9pZ3BGbTNjUXRFNG1xSHJhU1lrSFdqbndFdDBNTHJMc0t5OFB4NzJQTTU0YjMwNEk0UXAwYnNla1BObTZOYmVFMXpXSjRkbUtiQVFBNG9QSm9mRHZNVXpjNWVPM2FGMFY1eTVTWHdmK2g1QWFLMHFtREwxU2xIMDdIakJETUdsOVhtZkVjQ1JSS3g5ekpzYVFqeHFva0tkamRvNHdiajNvekNNaHcveUVpMXNQcFZHZmtwZ24zbnowZCIsIm1hYyI6IjgwOTVjYTJkYmMwZTExY2RhNzlhODFhODUwY2E2NDc4NTc3ZmFkZGY5ZDUzYTg1YzhiZjk2N2RjYjMzNzIxMTMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im5lQ3dXRlFyWWtyaXViQjE2WE5lWlE9PSIsInZhbHVlIjoiWnZwdjlkQk1FV0ZkSDZnMjMxSjBMTlZMcjBibENOV2R5WHVwZ2NBbFBJUDZVOUp5UkRoTGwzN0hYcjFpWkI2cldzdUJ3dlltd3F0eEcvYjVDZ0wrODBaYjBaMGQyYUhNQTVuMmZ1N1JWa25DOWlvL0hHSlV0ZCtTYWhML0N2dXB3MVZFcG9USy96dU5kdVEreG1Xc1hLVGVDUVVpRkxudTgzQ2dkSWlXY2wwQjZPWFR6T3VZRHJ3VjlzQjF4YkNaWG5mMVphdDNlU2djWDMxYThRdjBPYlQ2L3I1amxQRzFPZkFZclkxZ2lwOGNEeXJsc3VlYzMwMFBQZ3FjOXVQektvOExDTHcwQk9OMnNmYTJJdVhjdW0rOUQ5ZkREZnoxYlJJYWo1aDdCTkN3b3AzMkJqaGgwN0dQYURYbm9xSlBCWnZwcWlPV0NuL3o1OXc5TUpZcDJWcEFqTHZhb3pPMU0xUy9YTFhqcTc0M05BRVY5RTY2aGtlenNjeXRtNWRDei9CK0V3Yk5lcTByQkJqTjdCc0phcWtpSWV0djRHYm0vOTdSMGl3bHdiQ2lTVmg4WS90MU0zSmZQT3lReGdpbiIsIm1hYyI6ImVhZGZiNmJkNTMxMDY4ODhlMjY2ODE0YjIzYTU2NGM4NGUxZWNhOGI1NmI1NzdmNDVlNjJmMjY2ZTIzN2U1NDgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+