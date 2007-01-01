В Калужской области 19-летний водитель за рулем «Митсубиси Колт» вылетел в кювет и перевернулся
ДТП произошло 9 ноября в 20:56.
Об этом сообщили в полиции.
На девятом километре + 300 метров Голодское-Суворов-Одоев, предварительно, 19-парень за рулем легковушки ехал в сторону деревни Голодское, что в Перемышльском районе.
Молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии пострадали 18 и 17-летний пассажиры.
Их забрали в больницу, оказали помощь и отпустили домой.
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