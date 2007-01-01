В Калужской области 19-летний водитель за рулем «Митсубиси Колт» вылетел в кювет и перевернулся

ДТП произошло 9 ноября в 20:56.

Об этом сообщили в полиции.

На девятом километре + 300 метров Голодское-Суворов-Одоев, предварительно, 19-парень за рулем легковушки ехал в сторону деревни Голодское, что в Перемышльском районе.

Молодой человек не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии пострадали 18 и 17-летний пассажиры.

Их забрали в больницу, оказали помощь и отпустили домой.