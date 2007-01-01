В Калужской области уничтожили семь беспилотников
Об этом заявил Владислав Шапша.
Именно столько дронов уничтожили утром 10 ноября на территории нашего региона.
- Оперативные группы работают на месте обнаруженных обломков беспилотников в Козельском и Кировском районах. Пострадавших нет, - сказал губернатор.
Он также напомнил, что при обнаружении обломов нужно сразу вызвать экстренные службы. Нельзя приближаться и трогать их.
Напомним, из-за БПЛА оказались повреждены три гаража в Сосенском.
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