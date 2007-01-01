В Калужской области уничтожили семь беспилотников

Об этом заявил Владислав Шапша.

Именно столько дронов уничтожили утром 10 ноября на территории нашего региона.

- Оперативные группы работают на месте обнаруженных обломков беспилотников в Козельском и Кировском районах. Пострадавших нет, - сказал губернатор.

Он также напомнил, что при обнаружении обломов нужно сразу вызвать экстренные службы. Нельзя приближаться и трогать их.

Напомним, из-за БПЛА оказались повреждены три гаража в Сосенском.