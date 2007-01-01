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Главная Новости Происшествия В Калужской области уничтожили семь беспилотников
Новость дня Происшествия

В Калужской области уничтожили семь беспилотников

Об этом заявил Владислав Шапша.
Анастасия Каторгина
12:23 сегодня
0 1548
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Именно столько дронов уничтожили утром 10 ноября на территории нашего региона.

- Оперативные группы работают на месте обнаруженных обломков беспилотников в Козельском и Кировском районах. Пострадавших нет, - сказал губернатор.

Он также напомнил, что при обнаружении обломов нужно сразу вызвать экстренные службы. Нельзя приближаться и трогать их.

Напомним, из-за БПЛА оказались повреждены три гаража в Сосенском.

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Лента комментариев
ILR

Бедненькие, нищие работники Администрации - как-же они и где теперь будут парковаться?...😰

...
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В Калуге до весны закрыли парковку на площади Старый Торг
14:44 09.11
1 1916
Василёк

а то что мост рассыпается после артамяновских "рестовраторов" никого не смущает ?

...
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В Калуге чиновники вышли собирать бутылки под мостом
14:25 09.11
1 2056
Василёк

послали сигналы 😃 в каком месте посылали ? С высокой горы или азбукой морзе ? Или типа заказных статеек раскидали с надеждой на то что кто-то их прочитает и воспримет всерьез ? кп40 итак уже читает три калеки. Еще 10 калек читают кж, а остальным вообще не интересны "новости".

...
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1 6350
РодомИзСССР

Опять только в Калуге ?

...
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13:43 09.11
1 3512
ILR

Статья как обычно" не о чём", а только ради упоминания Губернатора (куда-то съездил, где-то принял участие, рассказал о планах без конкретики). И где он будет в 2030 году и что будет с его обещаниями или хотелками ему, как и нам, будет абсолютно не интересно и ничего (как обычно) не сбудется.

...
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2 1150
Василёк

технологического лидерства среди кого ? стран африки ?

...
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2 1150
ILR

А он пошлёт.

...
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09:09 09.11
3 4070
Василёк

всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

...
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22:56 08.11
3 4070
Василёк

оскорбление чувств верующих ?

...
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22:52 08.11
1 3850
Василёк

пора делать понтонный мост проезжим для автомобилистов

...
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