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Новость дня Происшествия

В Калужской области из-за удара беспилотников загорелись гаражи

08:20 сегодня
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В воскресенье, 10 ноября, Калужскую область вновь атаковали украинские БПЛА.

В этот раз беспилотники набедокурили в Козельском районе.

- В результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в городе Сосенский, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

В данный момент на месте работают экстренные службы. Производится оценка повреждений.

- . Дал поручение главе администрации района организовать на месте оперативный штаб, - сказал Шапша.

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Лента комментариев
ILR

Бедненькие, нищие работники Администрации - как-же они и где теперь будут парковаться?...😰

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послали сигналы 😃 в каком месте посылали ? С высокой горы или азбукой морзе ? Или типа заказных статеек раскидали с надеждой на то что кто-то их прочитает и воспримет всерьез ? кп40 итак уже читает три калеки. Еще 10 калек читают кж, а остальным вообще не интересны "новости".

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А он пошлёт.

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всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

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