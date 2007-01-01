В Калужской области из-за удара беспилотников загорелись гаражи
В воскресенье, 10 ноября, Калужскую область вновь атаковали украинские БПЛА.
В этот раз беспилотники набедокурили в Козельском районе.
- В результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории гаражного кооператива в городе Сосенский, - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
В данный момент на месте работают экстренные службы. Производится оценка повреждений.
- . Дал поручение главе администрации района организовать на месте оперативный штаб, - сказал Шапша.
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