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Новость дня Происшествия

Сбитый беспилотник повредил линию электропередачи в Калужской области

В субботу, 9 ноября, силы ПВО уничтожили летательный аппарата на границе с Тульской областью, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:26 сегодня
0 2016
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Обломки упали на провода.

По словам Шапши, повреждения незначительны.

На месте работают оперативники.

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Лента комментариев
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А он пошлёт.

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всмысле "если?" Китай в российские авантюры и не вписывался. Это все промыслы местных перекупов. По сути тот же параллельный импорт. От китайцев ни гарантий - ни обязательств.

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3 2798
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

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