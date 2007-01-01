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Новость дня Происшествия

Электричка Калуга – Москва на три часа застряла под Обнинском

Проблемы возникли вечером в пятницу, 8 ноября.
Дмитрий Ивьев
09:06 сегодня
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В соцсетях пассажиры поезда рассказали, что немного не доехали до наукограда, когда случилась поломка.

По предварительным данным, оборвались провода.

Люди почти три часа вынуждены были сидеть в темных вагонах, пока не приехал тепловоз, который оттащил состав до Обнинска.

В последний год калужане стали заметно чаще жаловаться на железнодорожный транспорт. Из-за аварий поезда опаздывают. Кроме того, между Калугой и Москвой ставят иногда старые убитые вагоны.

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Лента комментариев
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