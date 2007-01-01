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Главная Новости Происшествия В Калуге авария заблокировала движение на Гагаринском мосту
Новость дня Происшествия

В Калуге авария заблокировала движение на Гагаринском мосту

Автомобили столкнулись днем в пятницу, 8 ноября.
Дмитрий Ивьев
16:41 сегодня
0 346
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По состоянию на 16:40 пробка со стороны Правого берега растянулась до поворота на Генерала Попова.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Лента комментариев
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

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mrTJohn

В рыночных условиях организовали бесплатный сбор макулатуры для коммерческих заводов. Ещё организуйте сбор металлолома. Самым активным сборщикам можно бусы подарить. 🤣

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ILR

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Рано начали подгонять с ТЮЗом, в следующем году бы в самый раз. Еще даже на год не успели просрочить.

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Надо платить, а не на халяву собирать, тогда проблем с макулатурой не будет.

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так вроде это спецсостав, который и в луже сработает?

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может разумно предоставить новые квартиры на этом же месте после стройки?

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5508

коллективизм, а точнее общинность, лежит в основе русского общества. именно на это и опирался союз. а эго и деньги это западные ценности, навязываемые

...
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