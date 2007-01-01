266 Фото: ГУ МЧС по Калужской области

В Калужской области обнаружили минометную мину

Анастасия Каторгина

Боеприпас был найден в лесу Кировского района. Он находился в 200 метрах от деревни Малые Зимницы.

Анастасия Каторгина 266 Фото: ГУ МЧС по Калужской области Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники