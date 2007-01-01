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В Калужской области обнаружили минометную мину

Боеприпас был найден в лесу Кировского района. Он находился в 200 метрах от деревни Малые Зимницы.
Анастасия Каторгина
11:41 сегодня
0 266
Фото: ГУ МЧС по Калужской области
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Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Пострадавших нет. Опасную находку обезвредили спасатели.

 

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Лента комментариев
ILR

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