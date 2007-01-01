В Калуге машина сбила самокатчика
Как сообщило областное управление МЧС, инцидент произошел в четверг, 7 ноября, на улице Московской
Около 17 часов столкнулись автомобиль "Джейку Джей" и прокатный самокат.
Сообщается о пострадавшем, ему оказана медицинская помощь.
Несмотря на похолодание и периодический гололед, в городе по-прежнему можно арендовать средства индивидуальной мобильности, создающие в таких погодных условиях дополнительную опасность для участников дорожного движения.
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