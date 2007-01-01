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Происшествия

В Калуге машина сбила самокатчика

Как сообщило областное управление МЧС, инцидент произошел в четверг, 7 ноября, на улице Московской
Михаил Тырин
08:46 сегодня
0 1120
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Около 17 часов столкнулись автомобиль "Джейку Джей" и прокатный самокат.

Сообщается о пострадавшем, ему оказана медицинская помощь.

Несмотря на похолодание и периодический гололед, в городе по-прежнему можно арендовать средства индивидуальной мобильности, создающие в таких погодных условиях дополнительную опасность для участников дорожного движения.  

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Лента комментариев
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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mrTJohn

В рыночных условиях организовали бесплатный сбор макулатуры для коммерческих заводов. Ещё организуйте сбор металлолома. Самым активным сборщикам можно бусы подарить. 🤣

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ILR

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VGA

Рано начали подгонять с ТЮЗом, в следующем году бы в самый раз. Еще даже на год не успели просрочить.

...
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mrTJohn

Новый каток планируют подарить городу работники водоканала в этом году на ул. Тульской.

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5508

так вроде это спецсостав, который и в луже сработает?

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может разумно предоставить новые квартиры на этом же месте после стройки?

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16:43 07.11
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5508

коллективизм, а точнее общинность, лежит в основе русского общества. именно на это и опирался союз. а эго и деньги это западные ценности, навязываемые

...
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