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В Калужской области нашли обломки беспилотника

ПВО отработало на совесть.
19:05 сегодня
0 560
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Вечером четверга, 7 ноября, в Хвастовичском районе местный житель обнаружил обломки БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша и напомнил калужанам об осторожности.

- После работы ПВО обломки вражеских БПЛА иногда местные жители находят раньше оперативных служб, - сказал Шапша. - Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности.

Напомним, ранее в Калужской области был принят закон, запрещающий публиковать фото и видео атак беспилотников. Сделано это с целью осложнить врагу получение географических и других данных, которые позволили бы скорректировать направление атак.

Ведь зачастую люди, снимающие пролет или уничтожение пролетающих беспилотников, выкладывают контент в сеть вместе с техническими данными о месте съемки, даже не подозревая об этом.

 

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