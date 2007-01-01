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Появились подробности о тройном ДТП в Калуге

Авария произошла 6 ноября в 18:20.
Анастасия Каторгина
10:51 сегодня
0 1668
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Недалеко от дома №5 по улице 3–й Академический проезд столкнулись три легковушки.

Предварительно, 46-летний мужчина за рулем «Рено Сандеро» ехал в сторону Генерала Попова, не учел дистанцию и врезался в «Лэнд Крузер». После чего машина по инерции столкнулась с автомобилем «Рено Меган», который двигался в попутном направлении. Им управлял 22-летний молодой человек.

Об этом сообщили в полиции.

В результате аварии пострадали водитель «Сандеро» и 86-летний пассажир «Тойоты». Обоих увезли в больницу.

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