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Происшествия

В Калуге «Рено» разбился на Южном обходе

Около 17:30 в среду, 6 ноября, водитель «Логана» врезался в ограждение в районе Шопино.
Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Фото опубликовало региональное МЧС.

По предварительным данным, в легковушке пострадали несколько человек. Точные обстоятельства устанавливаются.

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mrTJohn

То ли ещё будет. Ведь нас из каждого утюга учат защищать традиционные семейные ценности именно так.

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