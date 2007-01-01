380 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге «Рено» разбился на Южном обходе

Дмитрий Ивьев

Около 17:30 в среду, 6 ноября, водитель «Логана» врезался в ограждение в районе Шопино.

Дмитрий Ивьев 380 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники