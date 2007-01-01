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Происшествия

Жилой дом горел в Мещовском районе

Пожар произошел днем в среду, 6 ноября, в селе Серпейск.
Дмитрий Ивьев
08:47 сегодня
0 348
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь вспыхнул в частном кирпичном доме на улице Володарского.

К счастью, никто из людей не пострадал.

Причины пожара пока не называются.

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