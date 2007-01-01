Убью вас всех: детском саду Калуги папа из Средней Азии наскандалил на уголовное дело

Как сообщили в среду, 6 ноября, в городском УВД, поводом для конфликта стали «неправильные» игрушки

Сообщение о скандале поступило от одного из детских учреждений Калуги.

Приехав на место, полиция выяснила, что 48-летний калужанин набросился с обвинениями на воспитательницу – по его мнению, сыну позволили играть с игрушками для девочек.

Другие родители попытались успокоить его, но возмущенный отец не унимался и переключил гнев на остальных. В адрес родителей посыпались угрозы.

Испуганные родители и персонал обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

Помимо этого, службой участковых проверяется информация о возможном причинении задержанным телесных повреждений несовершеннолетнему.

Как выяснилось, скандалист - уроженец другой страны, который стал гражданином России не так давно. Сейчас его проверяют на законность получения гражданства.