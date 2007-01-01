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Убью вас всех: детском саду Калуги папа из Средней Азии наскандалил на уголовное дело

Как сообщили в среду, 6 ноября, в городском УВД, поводом для конфликта стали «неправильные» игрушки
Михаил Тырин
10:38 сегодня
1 2796
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Сообщение о скандале поступило от одного из детских учреждений Калуги.

Приехав на место, полиция выяснила, что 48-летний калужанин набросился с обвинениями на воспитательницу – по его мнению, сыну позволили играть с игрушками для девочек.

Другие родители попытались успокоить его, но возмущенный отец не унимался и переключил гнев на остальных. В адрес родителей посыпались угрозы.

Испуганные родители и персонал обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью

Помимо этого, службой участковых проверяется информация о возможном причинении задержанным телесных повреждений несовершеннолетнему.

Как выяснилось, скандалист - уроженец другой страны, который стал гражданином России не так давно. Сейчас его проверяют на законность получения гражданства.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
mrTJohn

То ли ещё будет. Ведь нас из каждого утюга учат защищать традиционные семейные ценности именно так.

...
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Убью вас всех: детском саду Калуги папа из Средней Азии наскандалил на уголовное дело
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ну да, можно понять. Рассориться с калугой - это не просто страх, а целый ночной кошмар.

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elisei

Сейчас как всегда белый дом,и парковку,всю территорию вылижут до блеска,а потом остатки от снега дождем смоет,и они посыпят песком😁,и скажут мы почистили город

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