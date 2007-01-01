Трое детей и двое взрослых пострадали во время ДТП в Калужской области
Авария произошла во вторник, 5 ноября, в 11.30.
Об этом сообщили в полиции.
ЧП случилось на четвертом километре дороги «Брянск-Людиново-Киров-Вербежичи-Буда».
Предварительно, 46-летняя женщина за рулем «Хендая» съехала с дороги, затем машина перевернулась.
Пострадали пятеро: сама водитель, взрослый пассажир, а также трое детей в возрасте 6 лет, 5 лет и 5 месяцев.
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