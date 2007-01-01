В Калужской области погиб съехавший в кювет водитель

В других авариях пострадали 5 человек.

В понедельник, 4 ноября, в Калужской области произошло шесть аварий, в которых пострадал пять человек, а один погиб.

Как сообщает ГАИ по Калужской области, смертельная авария произошла в Износковском районе на 188 километре трасы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль».

Водитель на «Ниссане» не справился с управлением, съехал в кювет, где движение остановили кусты.

Мужчина, которому было 39 лет, погиб.