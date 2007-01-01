В Калужской области погиб съехавший в кювет водитель
В других авариях пострадали 5 человек.
В понедельник, 4 ноября, в Калужской области произошло шесть аварий, в которых пострадал пять человек, а один погиб.
Как сообщает ГАИ по Калужской области, смертельная авария произошла в Износковском районе на 188 километре трасы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль».
Водитель на «Ниссане» не справился с управлением, съехал в кювет, где движение остановили кусты.
Мужчина, которому было 39 лет, погиб.
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