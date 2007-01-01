Последствия непогоды: в Калуге дерево упало из-за размытых корней

В ночь на 4 ноября в нашем городе выпало много снега. Однако днем температура ушла в плюс и все это добро начало потихоньку таять.

В результате это привело к довольно неожиданным ЧП.

- На улице Окружная у дома №6 завалилось дерево, - пишет наш читатель. – Там давно уже подмывает под тротуар, рядом с которым оно растет и вот размыло так, что оно потеряло опору и упало прямо на дорогу.

Калужанин советует с Телевизионной во дворы не заворачивать, так как проезда к РАНХиГС пока нет. Ближайший объезд тем, кому надо в те дворы, через арки дома № 6 по улице Билибина.

Напомним, сегодня на улице подморозило и образовался опасный гололед. Как мы уже писали ранее, за утро зарегистрировано уже две аварии.

Проезд полностью перекрыт.