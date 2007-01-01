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Главная Новости Происшествия Последствия непогоды: в Калуге дерево упало из-за размытых корней
Новость дня Происшествия

Последствия непогоды: в Калуге дерево упало из-за размытых корней

08:27 сегодня
0 232
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В ночь на 4 ноября в нашем городе выпало много снега. Однако днем температура ушла в плюс и все это добро начало потихоньку таять.

В результате это привело к довольно неожиданным ЧП.

- На улице Окружная у дома №6 завалилось дерево, - пишет наш читатель. – Там давно уже подмывает под тротуар, рядом с которым оно растет и вот размыло так, что оно потеряло опору и упало прямо на дорогу.

Калужанин советует с Телевизионной во дворы не заворачивать, так как проезда к РАНХиГС пока нет. Ближайший объезд тем, кому надо в те дворы, через арки дома № 6 по улице Билибина.

Напомним, сегодня на улице подморозило и образовался опасный гололед. Как мы уже писали ранее, за утро зарегистрировано уже две аварии.

Проезд полностью перекрыт.
Проезд полностью перекрыт.

 

Схема объезда.
Схема объезда.

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Лента комментариев
ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

...
Спорт
Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
21:59 04.11
1 1012
ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
21:13 04.11
4 4216
VGA

Капали траншею

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
17:23 04.11
4 4216
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 04.11
1 1958
Василёк

почему же почему ? по традиции ! Есть ли хоть какой-то прожект в городе, который не затянулся ? Какие-то сказки про белого бычка рассказывают. Как-будто проект разрабатывали специалисты из владивостока, разглядывая здание по снимкам со спутника. А потом еще наверняка окажется что там какая-нибудь труба под домом проходит начтённая и поэтому неожиданно на фасаде появятся трещины. Да ? Странновато выглядит, почему решили вспомнить именно про этот прожект. Меня лично, например он особо не интересует. А вот про теннисные корты напротив, которые шапша обещал восстановить - я бы с интересом почитал, как там дела обстоят.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
12:11 04.11
4 4216
ILR

Шёл третий год - всё по плану...😲

...
Статьи, аналитика, репортажи
Аудит бомбоубежищ начался в Калужской области
11:37 04.11
1 3862
VGA

Почему затянулась? Это калужская традиция...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Почему затянулась реставрация дома под калужский Эрмитаж
11:29 04.11
4 4216
v1v2v3

Лучше напишите откуда взялся этот Ташир и на какие деньги начал свою деятельность..у этих организаций нет таких данных?

...
Криминал
ТЦ «Ташир-Пассаж» в Калуге ограбили ради бывшей дамы организатора налета
08:38 04.11
2 4032
v1v2v3

ничего не откроют все видят их работу замена труб убили половину дворов грязь ничего не сделано толком выпилили половину деревьев убили все к чему прикасаются...может правда Бастрыкину написать куда они деньги девают?

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
08:34 04.11
29 15015
анархистка

Шел ноябрь 2024 года...🤓 Теперь новость звучит так: мост откроют в НОЯБРЕ.... ВСЁ! Какого года...обойдетесь, когда-нибудь откроют, если доживем....😎

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
23:33 03.11
29 15015
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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