В Калуге машины начали биться на скользких дорогах

Сразу две аварии зафиксировали сотрудники МЧС вечером в понедельник, 4 ноября.

В 17 часов 56 минут на улице Калуга-Бор в Калуге столкнулись сразу три авто. «Фольксваген», BMW и «Лада XRAY» не разъехались на скользкой трассе.

В результате аварии есть пострадавший.

Буквально через шесть минут сигал об аварии пришел с перекрестка улиц Московская и Достоевского.

Здесь автомобиль «Мицубиси» наехал на пешехода. Без пострадавшего также не обошлось.