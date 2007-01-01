В Калуге машины начали биться на скользких дорогах
Сразу две аварии зафиксировали сотрудники МЧС вечером в понедельник, 4 ноября.
В 17 часов 56 минут на улице Калуга-Бор в Калуге столкнулись сразу три авто. «Фольксваген», BMW и «Лада XRAY» не разъехались на скользкой трассе.
В результате аварии есть пострадавший.
Буквально через шесть минут сигал об аварии пришел с перекрестка улиц Московская и Достоевского.
Здесь автомобиль «Мицубиси» наехал на пешехода. Без пострадавшего также не обошлось.
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