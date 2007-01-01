Вместе со снегом в Калужскую область пришли пожары

Богатый на погодные сюрпризы день еще не закончился, а в регионе уже произошло три пожара.

В понедельник, 4 ноября, в Калужской области пожарные уже трижды выезжали на борьбу с огнем.

Самое главное – никто из людей в огне не пострадал.

Первый пожар зафиксирован в Сосенском (на заглавном фото). Там в полночь загорелась нежилая постройка.

Заболотье.

Следующее строение заполыхало ближе к шести часам утра в Заболотье Людиновского района. Эту хозпостройку успешно потушили силами семи пожарных.

Новоселки.

А около половины девятого утра загорелся жилой дом в деревне Новоселки Хвастовичского района.

Причину всех происшествий сейчас устанавливают инспекторы госпожарнадзора.