Вместе со снегом в Калужскую область пришли пожары
Богатый на погодные сюрпризы день еще не закончился, а в регионе уже произошло три пожара.
В понедельник, 4 ноября, в Калужской области пожарные уже трижды выезжали на борьбу с огнем.
Самое главное – никто из людей в огне не пострадал.
Первый пожар зафиксирован в Сосенском (на заглавном фото). Там в полночь загорелась нежилая постройка.
Следующее строение заполыхало ближе к шести часам утра в Заболотье Людиновского района. Эту хозпостройку успешно потушили силами семи пожарных.
А около половины девятого утра загорелся жилой дом в деревне Новоселки Хвастовичского района.
Причину всех происшествий сейчас устанавливают инспекторы госпожарнадзора.
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