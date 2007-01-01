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Происшествия

Вместе со снегом в Калужскую область пришли пожары

Богатый на погодные сюрпризы день еще не закончился, а в регионе уже произошло три пожара.
16:38 сегодня
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Фото ГУ МЧС по Калужской области
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В понедельник, 4 ноября, в Калужской области пожарные уже трижды выезжали на борьбу с огнем.

Самое главное – никто из людей в огне не пострадал.

Первый пожар зафиксирован в Сосенском (на заглавном фото). Там в полночь загорелась нежилая постройка.

Заболотье.
Заболотье.

Следующее строение заполыхало ближе к шести часам утра в Заболотье Людиновского района. Эту хозпостройку успешно потушили силами семи пожарных.

Новоселки.
Новоселки.

А около половины девятого утра загорелся жилой дом в деревне Новоселки Хвастовичского района.

Причину всех происшествий сейчас устанавливают инспекторы госпожарнадзора.

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Лента комментариев
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

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