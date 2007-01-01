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Новость дня Происшествия

Снег с дождем оставили без света дома в восьми районах Калужской области

14:31 сегодня
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Понедельник, 4 ноября, стал тяжёлым даже несмотря на праздник.

 Из-за обрушившейся на Калужскую область красивой непогоды без света остались дома в Жиздринском, Хвастовичском, Козельском, Кировском, Дзержинском, Куйбышевском, Мещовском и Юхновском районах.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, это произошло из-за налипания снега на провода, деревья, а также ледяного дождя и даже гололеда.

Энергетики сообщают, что в преддверии разгула зимы в начале ноября, число ремонтных бригад заблаговременно было увеличено до 72-х единиц. В их составе над возвращением света в дома сейчас работают 283 человека.

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Лента комментариев
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

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почему же почему ? по традиции ! Есть ли хоть какой-то прожект в городе, который не затянулся ? Какие-то сказки про белого бычка рассказывают. Как-будто проект разрабатывали специалисты из владивостока, разглядывая здание по снимкам со спутника. А потом еще наверняка окажется что там какая-нибудь труба под домом проходит начтённая и поэтому неожиданно на фасаде появятся трещины. Да ? Странновато выглядит, почему решили вспомнить именно про этот прожект. Меня лично, например он особо не интересует. А вот про теннисные корты напротив, которые шапша обещал восстановить - я бы с интересом почитал, как там дела обстоят.

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