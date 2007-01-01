Снег с дождем оставили без света дома в восьми районах Калужской области

Понедельник, 4 ноября, стал тяжёлым даже несмотря на праздник.

Из-за обрушившейся на Калужскую область красивой непогоды без света остались дома в Жиздринском, Хвастовичском, Козельском, Кировском, Дзержинском, Куйбышевском, Мещовском и Юхновском районах.

Как сообщает ГУ МЧС по Калужской области, это произошло из-за налипания снега на провода, деревья, а также ледяного дождя и даже гололеда.

Энергетики сообщают, что в преддверии разгула зимы в начале ноября, число ремонтных бригад заблаговременно было увеличено до 72-х единиц. В их составе над возвращением света в дома сейчас работают 283 человека.