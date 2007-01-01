После аварий двое детей попали в больницы Калужской области, а три человека погибли

Стали известны аварийные результаты прошедших суток.

В праздничный понедельник, 4 ноября, ГУ МЧС по Калужской области опубликовала совсем непраздничную статистику чрезвычайных происшествий за сутки.

Всего за это время спасатели 7 раз выезжали на аварии. В двух из них пострадали двое детей. Первая произошла в деревне Горбачи Мосальского района, а вторая в на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

Как мы уже писали ранее, в Бабынинском районе на дороге Р3 «Золотое кольцо» в результате лобового столкновения погибли три человека.

Один водитель попал в больницу после ДТП с тремя автомобилями в Обнинске, а в Кондрово, где столкнулись «семерка» и «десятка», травмы получил один человек.

Также в больницу попал водитель «Патриота», об аварии с которым мы писали утром.

Также в больницу попал водитель автомобиля, перевернувшегося в деревне Тимашово.