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Новость дня Происшествия

После аварий двое детей попали в больницы Калужской области, а три человека погибли

Стали известны аварийные результаты прошедших суток.
09:37 сегодня
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Фото ГУ МЧС по Калужской области
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В праздничный понедельник, 4 ноября, ГУ МЧС по Калужской области опубликовала совсем непраздничную статистику чрезвычайных происшествий за сутки.

Всего за это время спасатели 7 раз выезжали на аварии. В двух из них пострадали двое детей. Первая произошла в деревне Горбачи Мосальского района, а вторая в на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе.

Как мы уже писали ранее, в Бабынинском районе на дороге Р3 «Золотое кольцо» в результате лобового столкновения погибли три человека.

Один водитель попал в больницу после ДТП с тремя автомобилями в Обнинске, а в Кондрово, где столкнулись «семерка» и «десятка», травмы получил один человек.

Также в больницу попал водитель «Патриота», об аварии с которым мы писали утром.

Также в больницу попал водитель автомобиля, перевернувшегося в деревне Тимашово.

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Лента комментариев
анархистка

Шел ноябрь 2024 года...🤓 Теперь новость звучит так: мост откроют в НОЯБРЕ.... ВСЁ! Какого года...обойдетесь, когда-нибудь откроют, если доживем....😎

...
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Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
23:33 03.11
28 14677
Александр KU

Мы уже заметили по резкому росту цен на молоко и масло. На 20 процентов.

...
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18:14 03.11
2 2292
Василёк

это очередная дискредитация министерства обороны, которое сообщает что у второй армии мира всего в достатке или даже в избытке ?

...
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17:50 03.11
1 1150
Mikle

Не нажрутся никак. Опасно, особенно когда теряется ощущение сытости.

...
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В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
17:27 03.11
6 3718
nikol

Почему нет резидентских разрешений?

...
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6 3718
elisei

3 недели одну яму?Они что асфальт и технику из владивостока везут?

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3 1582
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Еще один корреспондент от ЕГЕ Тырин.

...
Экономика и бизнес
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12:34 03.11
2 2292
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Еще в том году просили не публиковать этих "нафталиновых" дел, от бывших "доблестных" служак в те годы. Все знают как они "работали". Да и на фоне нынешнего каждодневного криминала все эти ваши старые вирши детская забава.

...
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ТЦ «Ташир-Пассаж» в Калуге ограбили ради бывшей дамы организатора налета
12:25 03.11
1 3162
Василёк

да и в совке благодарили, разве что - горбом

...
Общество
3 ноября в Калуге открыли монумент «Человек и труд»
09:16 03.11
13 7813
ниссан

какого года?

...
Авто и транспорт
В Калуге яму на Правобережье обещают заделать за три недели
19:10 02.11
3 1582
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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