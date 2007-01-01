В Калуге пропала 80-летняя бабушка в голубой куртке и розовой шапке

Поздно вечером воскресенья, 3 ноября, поисковый отряд «Лиза Алерт Калуга» объявил о поиске пожилой калужанки Галины Нестеровны Коррлевой.

Её рост 162 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

В момент исчезновения была одета в голубую куртку, коричневую безрукавку, зелёный свитер в полоску, чёрные брюки, серые кроссовки и розовую шапку.

Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или волонтерам по телефонам 89290328509, 89208730902