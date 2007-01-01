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Главная Новости Происшествия В Калуге пропала 80-летняя бабушка в голубой куртке и розовой шапке
Новость дня Происшествия

В Калуге пропала 80-летняя бабушка в голубой куртке и розовой шапке

23:24 03.11
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Поздно вечером воскресенья, 3 ноября, поисковый отряд «Лиза Алерт Калуга» объявил о поиске пожилой калужанки Галины Нестеровны Коррлевой.

Её рост 162 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

В момент исчезновения была одета в голубую куртку, коричневую безрукавку, зелёный свитер в полоску, чёрные брюки, серые кроссовки и розовую шапку.

Волонтёры просят сообщать любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или волонтерам по телефонам 89290328509, 89208730902

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Лента комментариев
анархистка

Шел ноябрь 2024 года...🤓 Теперь новость звучит так: мост откроют в НОЯБРЕ.... ВСЁ! Какого года...обойдетесь, когда-нибудь откроют, если доживем....😎

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
23:33 03.11
28 14529
Александр KU

Мы уже заметили по резкому росту цен на молоко и масло. На 20 процентов.

...
Экономика и бизнес
Калужская область становится молочным краем
18:14 03.11
2 1228
Василёк

это очередная дискредитация министерства обороны, которое сообщает что у второй армии мира всего в достатке или даже в избытке ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужан поблагодарили бойцы с передовой
17:50 03.11
1 870
Mikle

Не нажрутся никак. Опасно, особенно когда теряется ощущение сытости.

...
Авто и транспорт
В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
17:27 03.11
6 3536
nikol

Почему нет резидентских разрешений?

...
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В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
16:43 03.11
6 3536
elisei

3 недели одну яму?Они что асфальт и технику из владивостока везут?

...
Авто и транспорт
В Калуге яму на Правобережье обещают заделать за три недели
16:23 03.11
3 1398
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Еще один корреспондент от ЕГЕ Тырин.

...
Экономика и бизнес
Калужская область становится молочным краем
12:34 03.11
2 1228
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Еще в том году просили не публиковать этих "нафталиновых" дел, от бывших "доблестных" служак в те годы. Все знают как они "работали". Да и на фоне нынешнего каждодневного криминала все эти ваши старые вирши детская забава.

...
Криминал
ТЦ «Ташир-Пассаж» в Калуге ограбили ради бывшей дамы организатора налета
12:25 03.11
1 2648
Василёк

да и в совке благодарили, разве что - горбом

...
Общество
3 ноября в Калуге открыли монумент «Человек и труд»
09:16 03.11
13 7583
ниссан

какого года?

...
Авто и транспорт
В Калуге яму на Правобережье обещают заделать за три недели
19:10 02.11
3 1398
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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