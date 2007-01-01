В Калуге ночью сгорела продуктовая палатка
В час ночи субботы, 2 ноября на улице Московская в Калуге вспыхнула палатка быстрого питания.
Огонь быстро охватил небольшое помещение. На место возгорания прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений регионального МЧС.
По словам пожарных, пострадавших в результате пожара нет, однако сам павильон сгорел.
Причины быстрого пожара на Московской теперь выясняет инспектор госпожарнадзора.
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