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В Калуге ночью сгорела продуктовая палатка

В час ночи субботы, 2 ноября на улице Московская в Калуге вспыхнула палатка быстрого питания.
Владимир Андреев
07:40 сегодня
0 1584
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Огонь быстро охватил небольшое помещение. На место возгорания прибыли расчеты пожарно-спасательных подразделений регионального МЧС.

По словам пожарных, пострадавших в результате пожара нет, однако сам павильон сгорел.

Причины быстрого пожара на Московской теперь выясняет инспектор госпожарнадзора.

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Лента комментариев
aknis

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А почему в списке нет пл. Старый Торг?

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