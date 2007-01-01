1052 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге квартира сгорела на улице Хрустальной

Дмитрий Ивьев

Пожар произошел около 18:00 в пятницу, 1 ноября, в одной из многоэтажек, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 1052 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники