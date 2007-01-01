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Происшествия

В Калуге квартира сгорела на улице Хрустальной

Пожар произошел около 18:00 в пятницу, 1 ноября, в одной из многоэтажек, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
07:06 сегодня
0 1052
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Квартира почти полностью выгорела.

По данным спасателей, пострадал один человек.

Причины пожара пока не называются.

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Лента комментариев
aknis

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