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Происшествия

В Калуге фургон врезался в самосвал с песком

ДТП произошло около 18:40 в пятницу, 1 ноября, на дороге Калуга – Орел.
Дмитрий Ивьев
07:02 сегодня
0 938
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительной информации, водитель «Газели Некст» врезался в попутный грузовик в районе Колюпаново.

Данные о состоянии водителя «Газели» уточняются.

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