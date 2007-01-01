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Главная Новости Происшествия В центре Калуги ночью разбились «Мицубиси» и «Тойота»
Происшествия

В центре Калуги ночью разбились «Мицубиси» и «Тойота»

Дмитрий Ивьев
06:54 сегодня
0 1342
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Авария произошла около 23:30 1 ноября на перекрестке улиц Пушкина и Плеханова, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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Лента комментариев
aknis

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