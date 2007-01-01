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Главная Новости Происшествия В Калуге две легковушки разбились на Правом берегу
Происшествия

В Калуге две легковушки разбились на Правом берегу

Авария произошла около 14:40 в пятницу, 1 ноября, у Губернского парка.
Дмитрий Ивьев
17:05 сегодня
0 378
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Там столкнулись «Фольксваген» и «Киа».

По данным МЧС, пострадал один человек.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Лента комментариев
Kas9l

Ленина 29 (Поликлиника) не ямка, а каньон. Если машины напаркованы по торцам домов 27 и 29, то аккурат приходиться ехать по этой ямище.

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5 1110
РодомИзСССР

Что по этому поводу скажут защитники старых деревьев ?

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1 486
ajax

Такой объёмный "шкаф" - лётчик? Как он помещался в самолёт? Или только - дистанционно?))

...
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ajax

Зачем - мельчить? Почему не озвучили цифру "100 м"?

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15:43 сегодня
6 3634
ajax

Дождались подходящей погоды! МОЛОДЦЫ Асфальт продержится до марта..., а потом сойдёт вместе со снегом! Кто затянул сроки - к награде!

...
Общество
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15:40 сегодня
5 1110
ecilop

об 1-ом (одном!!!!) проезде не надо говорить во множественном числе!!!!! (см. заголовок)

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В Калуге ремонтируют межквартальные проезды и дороги
14:46 сегодня
5 1110
habitant

прекрасные идеи.

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Партия «Новые люди» предложила три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Калужской области
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2 1786
habitant

сливают воду чтобы выполнить ремонт, что рядом нет сотрудников, да нехорошо.

...
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14:09 сегодня
2 2268
habitant

просьба ограничить во времени продажу, скажем до 20-00

...
Общество
В Калуге ввели новые ограничения для наливаек
14:07 сегодня
6 3634
habitant

озеленение / ремонт это нужно, полагаю и без голосований

...
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11 4530
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