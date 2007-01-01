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Главная Новости Происшествия В Калуге толстая ветка дерева упала на тротуар
Новость дня Происшествия

В Калуге толстая ветка дерева упала на тротуар

Инцидент произошел днем в пятницу, 1 ноября, на улице Билибина.
Дмитрий Ивьев
16:39 сегодня
1 496
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По предварительным данным, никто не пострадал, но задело тележку женщины.

В первый день месяца в Калуге резко усилился ветер. МЧС предупреждало, что порывы будут достигать 15-17 м/с.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Kas9l

Ленина 29 (Поликлиника) не ямка, а каньон. Если машины напаркованы по торцам домов 27 и 29, то аккурат приходиться ехать по этой ямище.

...
Общество
В Калуге ремонтируют межквартальные проезды и дороги
17:09 сегодня
5 1110
РодомИзСССР

Что по этому поводу скажут защитники старых деревьев ?

...
Происшествия
В Калуге толстая ветка дерева упала на тротуар
17:06 сегодня
1 486
ajax

Такой объёмный "шкаф" - лётчик? Как он помещался в самолёт? Или только - дистанционно?))

...
Общество
В Калужской области завершились съемки военной драмы «Есть только миг»
15:50 сегодня
1 832
ajax

Зачем - мельчить? Почему не озвучили цифру "100 м"?

...
Общество
В Калуге ввели новые ограничения для наливаек
15:43 сегодня
6 3634
ajax

Дождались подходящей погоды! МОЛОДЦЫ Асфальт продержится до марта..., а потом сойдёт вместе со снегом! Кто затянул сроки - к награде!

...
Общество
В Калуге ремонтируют межквартальные проезды и дороги
15:40 сегодня
5 1110
ecilop

об 1-ом (одном!!!!) проезде не надо говорить во множественном числе!!!!! (см. заголовок)

...
Общество
В Калуге ремонтируют межквартальные проезды и дороги
14:46 сегодня
5 1110
habitant

прекрасные идеи.

...
Общество
Партия «Новые люди» предложила три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Калужской области
14:12 сегодня
2 1786
habitant

сливают воду чтобы выполнить ремонт, что рядом нет сотрудников, да нехорошо.

...
Недвижимость и ЖКХ
Горуправа прокомментировала текущий из трубы кипяток в Калуге
14:09 сегодня
2 2268
habitant

просьба ограничить во времени продажу, скажем до 20-00

...
Общество
В Калуге ввели новые ограничения для наливаек
14:07 сегодня
6 3634
habitant

озеленение / ремонт это нужно, полагаю и без голосований

...
Благоустройство
Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
14:05 сегодня
11 4530
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