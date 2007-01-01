В Калуге толстая ветка дерева упала на тротуар

Инцидент произошел днем в пятницу, 1 ноября, на улице Билибина.

По предварительным данным, никто не пострадал, но задело тележку женщины.

В первый день месяца в Калуге резко усилился ветер. МЧС предупреждало, что порывы будут достигать 15-17 м/с.