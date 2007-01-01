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Происшествия

Пожар произошел в Бабынинском районе

Около 7 утра в пятницу, 1 ноября, горела хозпостройка в деревне Лапино.
Дмитрий Ивьев
08:50 сегодня
0 284
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Причины возгорания устанавливаются.

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Лента комментариев
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Александр KU

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9 3966
ILR

Неудачная шутка, хоть бы смайлик какой-либо поставили.

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Karson

ох. аж отлегло. думал по 100 будут продавать.

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20:54 31.10
3 1600
Karson

вообще запретить им въезд. а котляр в тюрьму.

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Karson

крематорий нужен. не шутка.

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20:43 31.10
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Белый Орёл

Да не - скорее всего кого-то полностью церковью

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Белый Орёл

А давайте сразу до 100 рублей - за экологию - да проще купить молоко в магазине за 56 и кипятить не надо

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20:34 31.10
3 1600
Василёк

предлагаю на эти деньги напечатать тираж книги с обещаниями денисова и шапши, в твердом позолочённом переплете и раздавать его людям на улицах, чтобы всех распирало от гордости за наших хозяйственников.

...
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Калужан попросили решить, на что город потратит 50 миллионов рублей
20:05 31.10
9 3966
Василёк

это ни у кого даже не вызывает никакого интереса. Заинтресуются только когда трактор провалится.

...
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В Калуге перенесли открытие улицы Чижевского
20:01 31.10
2 2164
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