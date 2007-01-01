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Происшествия

В Калуге возле дач нашли минометную мину

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен на севере города в СНТ «Рубин».
Дмитрий Ивьев
09:27 сегодня
0 698
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Мина находилась в лесу в 300 метрах от участков.

Спасатели обезвредили боеприпас.

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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

...
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В Калуге ввели новые ограничения для наливаек
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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31 октября в Калуге открыли памятник Софье Перовской
10:39 сегодня
4 4216
Александр KU

Действительно очень непонятная ситуация. Почему на это вообще закрывают глаза. В Санкт-Петербурге потухшию лампочку на фасаде меняли в час ночи. У нас что на театральной подсветка у крыши домов, да и любая другая. Один раз сделали, ремонта нет, только через десятилетия полная замена. На это смотрят гости нашего города. Да и дети, подростки, студенты смотрят, - так себе примеры управленческой деятельности.

...
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В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
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Василёк

предлагатели выискались )))) что еще предложат ? квадроберы есть в планах ?

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это далеко не вчера произошло.

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отлично от чего он себя показал ? пешеходов на них видно только хуже.

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ээто мужик переодеты в бабу на фотке ? нет ли тут пропаганды лгбт ?

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у мчс с прогнозами не заладилось))) зарнее даже дождь не могут предсказать. выбрали новую тактику: предупреждать о шторме - после грозы; о гололеде - после массового дтп! Отлично. ОЧень полезная организация. Как бы мы без нее выжили - не представляю.

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на предидущей "обновленной" вывеске уже половина не светится. А старую куда дели ? Продали за кругленькую сумму на аукционе для совколюбов ?

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3 2170
Василёк

а главное - своевременно 😃 сразу после массового дтп

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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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