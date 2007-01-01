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Происшествия

В Калужской области водитель мопеда попал под «Мерседес»

Авария произошла в Людиново около 13:25 во вторник, 29 октября.
Дмитрий Ивьев
10:43 сегодня
0 370
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По данным полиции, 44-летний мужчина на «Мерседесе» поворачивал налево и врезался в остановившийся мопед «Ягуар».

В больницу попал 71-летний водитель мопеда.

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