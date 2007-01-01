В центре Калуги перевернулась «Газель»
Авария произошла утром в среду, 30 октября, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» ехал по Марата со стороны улицы Кирова и на перекрестке не пропустил легковой «Рено».
В итоге «Газель» упала на бок, а легковушку развернуло.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, именно на этом перекрестке в другом ДТП грузовик разбил 10 машин.
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