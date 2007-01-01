В центре Калуги перевернулась «Газель»

Авария произошла утром в среду, 30 октября, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.

По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» ехал по Марата со стороны улицы Кирова и на перекрестке не пропустил легковой «Рено».

В итоге «Газель» упала на бок, а легковушку развернуло.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, именно на этом перекрестке в другом ДТП грузовик разбил 10 машин.