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В центре Калуги перевернулась «Газель»

Авария произошла утром в среду, 30 октября, на перекрестке улиц Марата и Достоевского.
Дмитрий Ивьев
10:54 сегодня
2 1900
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По предварительным данным, водитель грузовой «Газели» ехал по Марата со стороны улицы Кирова и на перекрестке не пропустил легковой «Рено».

В итоге «Газель» упала на бок, а легковушку развернуло.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, именно на этом перекрестке в другом ДТП грузовик разбил 10 машин.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
RudeBoy

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habitant

и скорее всего внутри реношки никаких геметрических изменений, что говорит о верных рачетах при проектировании.

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11:25 сегодня
2 1888
mrTJohn

Рено что ли песком груженный был, что перевернул газель на бок?

...
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В центре Калуги перевернулась «Газель»
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habitant

может лежачих туда, ну не самых выпуклых?

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