+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Пожар произошел в Барятино
Происшествия

Пожар произошел в Барятино

Вечером во вторник, 29 октября, там горела хозяйственная постройка на улице 40 лет Октября, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
06:40 сегодня
0 352
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Никто из людей не пострадал.

Причины пожара пока не называются.

Новости по тегу
мчс
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
RudeBoy

Опять синька эта вырвиглазная.

...
Благоустройство
В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
12:20 сегодня
1 600
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не понимал для кого и для чего эти "чтения". "Циолковские", "Рождественские", и т.д. и т.п.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Исследование МГУ: среди молодежи растут патриотические настроения и гражданское самосознание
11:44 сегодня
3 1176
habitant

и скорее всего внутри реношки никаких геметрических изменений, что говорит о верных рачетах при проектировании.

...
Происшествия
В центре Калуги перевернулась «Газель»
11:25 сегодня
2 1888
mrTJohn

Рено что ли песком груженный был, что перевернул газель на бок?

...
Происшествия
В центре Калуги перевернулась «Газель»
11:04 сегодня
2 1888
habitant

может лежачих туда, ну не самых выпуклых?

...
Происшествия
В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
10:40 сегодня
3 13058
habitant

"Потому что даже те огромные деньги, которые государство выделяет на поддержание настоящих духовно-нравственных составляющих в культуре, используются теми же самыми людьми, которые и раньше вели нас совершенно в другую сторону"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Исследование МГУ: среди молодежи растут патриотические настроения и гражданское самосознание
10:38 сегодня
3 1176
habitant

в условиях плохой видимости увеличить дистанцию, снизить скорость, включить противотуманки..

...
Происшествия
В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
10:30 сегодня
3 11332
Д.А.Г.

Вот и за таких случаев, мост с ул. Степана Разина был бы очень кстати.

...
Происшествия
В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
09:55 сегодня
3 11332
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Днем должно быть около +9 с дождем.

...
Погода
Заморозки надвигаются на Калужскую область
09:40 сегодня
1 2750
SergeyKLG

Постоянно несутся по мосту как ненормальные. Камера там нужна строго на 60.

...
Происшествия
В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
09:39 сегодня
3 13058
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IlMxeTJwejYyREI5cG1vVkJBYXlNenc9PSIsInZhbHVlIjoiYU9lRWRmWi9KNFg1ZVFua0ZmNWc5RTBka0FUMi9nN0tUQytXalR5czhQWnZ5blBRYS9kcWkzTDhLS0EwTEwwY244dklkTUIvRS9DQ0dTN1NGemsyd0V3dlJnZ00wTTFtbEg3KzRySlJBdE9nQkprQTRndDhrL0tHSUdsOEV5OUsvNVp3VEFnZUFZdTVSRkZqR2tKMHIvWHJWTUtIOUJNQlByYzRRb2kwQ0dvN0ZpSS8rVS9EZ2xiRzJURDJhdnF6M1NtWnJPb1FNNTVwTC9Fb1ErT0VzTjlkVXZOaG1walg1Y1VucWxINzMvWnc5WlRsZ3Fma3dZeHVHMzlzYUZXREZNVmhnRnNpS0tWUjdrQWVLRnRWVWtSSHpyM0FkSFBkMGl4Q1VHWW1oTTdMeEFuOXlRaWhpaERsN0IrclF6YlVLSnhJM0p3b0VNSFdnL0xVTmxpNExFYWd0Ty9JRHQvSlU0aXcvSzl3SlpHYkVtSE5UOXhKeUZ2WGN1b3ZycldhME85eWd2dzRtTlVRd01GRXN1bUdhQnJVUVJVNmZ6ZFkvTnp3SkQ2MHFTam1JdWIrbll1QlJyMjEwbmJUaG55UllmeVdRb3gzZzFaWmE3bkJUMnVqb3hPMmhHYWhWakVkSThzSTBIU21mbU5MM1lyV0k2aGNtTytMak9TcWhjaVFoQ21qTEJPWEtqbmJIcVhVVGYxdVVaMEprZVcwTllIQXFEVGdNbGVrWVNCVFdFQ2JWQkIrWlJ4Y0ZCTVVBWjgzbDhQYXNSZ21LcnJGTDZqT0dVMGZJRThsd3pZMW01M1BlMnl5dmxCclIzY2dCYjRVNzJLV0tHam9PS3ZqcFJHWSIsIm1hYyI6ImM5ZDM5ZTJkNzYyNTE3MmIzMGQwMzM1Y2IzNzAzNDM0OGY3MmVhZTI3YjlhNTJlMjdiZTdiZWQwNmE3ZTQ4ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImUxNE9Pc1kyRkxzY0tieFdaajQwYXc9PSIsInZhbHVlIjoiTjVhVDRLKzhSU3B4dk9tWG5FeW54Rmc2cG9ydXkrdWNFa05VQXkyOVhyaWQ5M3dWYWh3RklCZi9sT3hjdTQwYS9WcjZ1NzdhbEwzS0pKWkxEZ0x1NzFFVVdPZEFPUFc3UkdMM2U4U0dnOG5WalZhbTZ5dlIvVzFUOEVKZXdFQ3Y0VENTeDRmeHU5eUwwcGtMMVhsb01jaVpkN25xd1VEU0o2anNiOE8rY2hUV1FtZmsycFhCSmxoSTYrcnExaFJ0ekNNWjFMdzNjakJvSnl0a0laY2U5M0g5M0JhWGt0WTdJRWs1d2hROGJmL0R3VUxJSTc2U3NSTmhrNCtEa0FJMjVZcm84c0dPS1ZDMmtaaFZyVFpDOHBEUHRlQlRsMkViS3AzS0dNcFlCMFlDN3pQNHYrb0Y5aFBHMStwdFVpVGx0Z2FJNldobnRZeWd5Q3V2bnNWZGFOWlF6bXM4TTRVWCs0bUNTelhkTm9Uc1A5dkh3VmdvaDRyUjVVTWl6TlFBWHova056d0dNWXpOZnBYV2UzNXJCVkJ4VHYwZzhFK2lmWjlpd3JNNUh0bUtMVnRCc09HZFFPM3BxdGdRSGE4TiIsIm1hYyI6IjcwYTg0MTA4ZDk2NGE0MWM3MWY4YmViYjAzYzVmY2U0MDQxMmE2YjNhOWRjZDMxMzliMGZlMzM0MjIzMTRjMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+