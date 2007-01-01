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Происшествия

Заброшенный дом сгорел в Думиничах

Пожар произошел около 14:15 во вторник, 29 октября, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
06:30 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Причины возгорания пока не называются.

В результате происшествия никто из людей не пострадал.

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