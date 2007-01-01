Опубликовано видео с места массового ДТП на Гагаринском мосту в Калуге

Около 6:30 утра в среду, 30 октября, там произошло сразу три ДТП.

Движение в сторону центра с Правобережья было заблокировано.

Автобусы не ходили в течение часа, троллейбусы – в течение полутора часов.

В момент аварии над мостом стоял плотный туман. Вероятно, он, а также несоблюдение дистанции, и стали причинами такого происшествия.

По данным полиции, никто из людей не пострадал.