Опубликовано видео с места массового ДТП на Гагаринском мосту в Калуге
Около 6:30 утра в среду, 30 октября, там произошло сразу три ДТП.
Движение в сторону центра с Правобережья было заблокировано.
Автобусы не ходили в течение часа, троллейбусы – в течение полутора часов.
В момент аварии над мостом стоял плотный туман. Вероятно, он, а также несоблюдение дистанции, и стали причинами такого происшествия.
По данным полиции, никто из людей не пострадал.
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