В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
Движение там остановилось около 6:30 утра в среду, 30 октября.
Как рассказали нам в полиции, на мосту произошло сразу три ДТП. Движение в сторону центра было заблокировано.
- Я ехал, увидел, что впереди начали резко тормозить, - рассказал нам один из участников ДТП Алексей. - Я затормозить успел, но меня догнали, машину развернуло, а потом еще добавили.
По предварительной информации полиции, обошлось без пострадавших.
Из-за аварии с Правого берега не ходил общественный транспорт.
Сотрудники ГИБДД перенаправляли транспорт на мосты в Пучково и Анненки.
Утром в Калуге над Окой наблюдается туман. Кроме того, температура воздуха опускалась до нуля.
UPD. Публикуем видео с места происшествия.
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