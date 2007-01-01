В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту

Движение там остановилось около 6:30 утра в среду, 30 октября.

Как рассказали нам в полиции, на мосту произошло сразу три ДТП. Движение в сторону центра было заблокировано.

- Я ехал, увидел, что впереди начали резко тормозить, - рассказал нам один из участников ДТП Алексей. - Я затормозить успел, но меня догнали, машину развернуло, а потом еще добавили.

По предварительной информации полиции, обошлось без пострадавших.

Вот такой туман был над Гагаринским мостом в момент аварии.

Из-за аварии с Правого берега не ходил общественный транспорт.

К 8:00 полиция освободила одну полосу для проезда.

Сотрудники ГИБДД перенаправляли транспорт на мосты в Пучково и Анненки.

Утром в Калуге над Окой наблюдается туман. Кроме того, температура воздуха опускалась до нуля.

UPD. Публикуем видео с места происшествия.