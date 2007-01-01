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Новость дня Происшествия

В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту

Движение там остановилось около 6:30 утра в среду, 30 октября.
Дмитрий Ивьев
08:43 сегодня
3 11352
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Как рассказали нам в полиции, на мосту произошло сразу три ДТП. Движение в сторону центра было заблокировано.

- Я ехал, увидел, что впереди начали резко тормозить, - рассказал нам один из участников ДТП Алексей. - Я затормозить успел, но меня догнали, машину развернуло, а потом еще добавили.

По предварительной информации полиции, обошлось без пострадавших.

Вот такой туман был над Гагаринским мостом в момент аварии.
Вот такой туман был над Гагаринским мостом в момент аварии.

Из-за аварии с Правого берега не ходил общественный транспорт.

 

К 8:00 полиция освободила одну полосу для проезда.
К 8:00 полиция освободила одну полосу для проезда.

Сотрудники ГИБДД перенаправляли транспорт на мосты в Пучково и Анненки.

Утром в Калуге над Окой наблюдается туман. Кроме того, температура воздуха опускалась до нуля.

UPD. Публикуем видео с места происшествия.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
RudeBoy

Опять синька эта вырвиглазная.

...
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12:20 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не понимал для кого и для чего эти "чтения". "Циолковские", "Рождественские", и т.д. и т.п.

...
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11:44 сегодня
3 1176
habitant

и скорее всего внутри реношки никаких геметрических изменений, что говорит о верных рачетах при проектировании.

...
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2 1888
mrTJohn

Рено что ли песком груженный был, что перевернул газель на бок?

...
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В центре Калуги перевернулась «Газель»
11:04 сегодня
2 1888
habitant

может лежачих туда, ну не самых выпуклых?

...
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В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
10:40 сегодня
3 13058
habitant

"Потому что даже те огромные деньги, которые государство выделяет на поддержание настоящих духовно-нравственных составляющих в культуре, используются теми же самыми людьми, которые и раньше вели нас совершенно в другую сторону"

...
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habitant

в условиях плохой видимости увеличить дистанцию, снизить скорость, включить противотуманки..

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В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
10:30 сегодня
3 11332
Д.А.Г.

Вот и за таких случаев, мост с ул. Степана Разина был бы очень кстати.

...
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В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
09:55 сегодня
3 11332
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Днем должно быть около +9 с дождем.

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Заморозки надвигаются на Калужскую область
09:40 сегодня
1 2750
SergeyKLG

Постоянно несутся по мосту как ненормальные. Камера там нужна строго на 60.

...
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В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
09:39 сегодня
3 13058
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