В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту

Проезд в сторону центра утром в среду, 30 октября, заблокирован.

По сообщению очевидцев, на мосту столкнулось несколько машин. Точные обстоятельства устанавливаются.

Не ходит с Правого берега и общественный транспорт.

- С 6:40 на мосту через Оку со стороны Правобережья автобусы маршрутов №4,44,23,26,27,25,29,39,72,76, троллейбусы №18 не могут осуществлять движение в сторону центра города, - рассказали нам в «Управлении калужского троллейбуса». - Частично указанные маршруты осуществляют движение через сквер Мира.

Фото и видеорепортаж с места ДТП смотрите на нашем сайте в ближайшее время.

UPD. Публикуем фото с места аварии.

UPD2. Появилось видео с места аварии.