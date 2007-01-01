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Новость дня Происшествия

В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту

Проезд в сторону центра утром в среду, 30 октября, заблокирован.
Дмитрий Ивьев
07:16 сегодня
3 13066
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По сообщению очевидцев, на мосту столкнулось несколько машин. Точные обстоятельства устанавливаются.

Не ходит с Правого берега и общественный транспорт.

- С 6:40 на мосту через Оку со стороны Правобережья автобусы маршрутов №4,44,23,26,27,25,29,39,72,76, троллейбусы №18 не могут осуществлять движение в сторону центра города, - рассказали нам в «Управлении калужского троллейбуса». - Частично указанные маршруты осуществляют движение через сквер Мира.

Фото и видеорепортаж с места ДТП смотрите на нашем сайте в ближайшее время.

UPD. Публикуем фото с места аварии.

UPD2. Появилось видео с места аварии.

С Правого берега попасть в сторону центра пока можно только через Анненки и Пучково.
С Правого берега попасть в сторону центра пока можно только через Анненки и Пучково.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
RudeBoy

Опять синька эта вырвиглазная.

...
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12:20 сегодня
1 600
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не понимал для кого и для чего эти "чтения". "Циолковские", "Рождественские", и т.д. и т.п.

...
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11:44 сегодня
3 1176
habitant

и скорее всего внутри реношки никаких геметрических изменений, что говорит о верных рачетах при проектировании.

...
Происшествия
В центре Калуги перевернулась «Газель»
11:25 сегодня
2 1888
mrTJohn

Рено что ли песком груженный был, что перевернул газель на бок?

...
Происшествия
В центре Калуги перевернулась «Газель»
11:04 сегодня
2 1888
habitant

может лежачих туда, ну не самых выпуклых?

...
Происшествия
В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
10:40 сегодня
3 13058
habitant

"Потому что даже те огромные деньги, которые государство выделяет на поддержание настоящих духовно-нравственных составляющих в культуре, используются теми же самыми людьми, которые и раньше вели нас совершенно в другую сторону"

...
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3 1176
habitant

в условиях плохой видимости увеличить дистанцию, снизить скорость, включить противотуманки..

...
Происшествия
В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
10:30 сегодня
3 11332
Д.А.Г.

Вот и за таких случаев, мост с ул. Степана Разина был бы очень кстати.

...
Происшествия
В Калуге стали известны подробности о массовом ДТП на Гагаринском мосту
09:55 сегодня
3 11332
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Днем должно быть около +9 с дождем.

...
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Заморозки надвигаются на Калужскую область
09:40 сегодня
1 2750
SergeyKLG

Постоянно несутся по мосту как ненормальные. Камера там нужна строго на 60.

...
Происшествия
В Калуге массовое ДТП остановило движение по Гагаринскому мосту
09:39 сегодня
3 13058
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