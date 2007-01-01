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Происшествия

В Калуге провалился тротуар на улице Николо-Козинской

Яма образовалась у дома №54.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
0 868
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Местные жители рассказали, что несколько дней из расположенного рядом колодца текла вода. После этого тротуар просел.

Коммунальщики пока не называли сроков проведения ремонта.

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Лента комментариев
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А в чем вопрос? поставьте такие же фильтры у себя в квартире и будет у вас вода как у разливаек, не забудьте фильтры менять по графику. Лично я не понимаю зачем воду покупать? В кране вода нормальная, да, есть осадок, так вы представьте сколько эта вода от места фильтрации и обеззараживания по трубам, причем давно не новым, течет до вашего крана. Использую кувшинчик для фильтрации от песка и ржавчины, и все.

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Думаю, статистика по стране не слишком отличается. Если ещё вычесть мигрантов, то по ощущениям, провал будет самым грандиозным за последние 80 лет.

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