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Происшествия

В Товарково горел жилой дом

Пожар произошел около 13:00 в воскресенье, 27 октября, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
10:09 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь вспыхнул на кухне дома на улице Лесной.

Никто из людей не пострадал.

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