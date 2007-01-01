Над Калужской областью уничтожили два БПЛА
Место падения на данный момент неизвестно.
Об уничтожении беспилотников над регионом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. На данный момент одна из оперативных групп работает в Спас-Деменском районе. Там ищут ранее сбитый беспилотник.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
-Прошу вас, друзья, быть особенно внимательными. Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности, обратился Шапша к жителям региона.
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