После аварии со смертельным исходом в Юхнове возбудили уголовное дело

Ранее мы сообщали о трагедии, которая произошла в пятницу, 26 октября, в городе Юхнов Калужской области. В 18:00 на трассе А130 перевернулся УАЗ. Водитель не справился с управлением. В результате происшествия машина начала гореть.

56-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб. Еще двух человек госпитализировали.

Сегодня в прокуратуре Калужской области сообщили, что по факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).