УАЗ перевернулся и загорелся в Калужской области: один человек погиб, двое пострадали
Трагедия произошла около 18:30 в субботу, 26 октября, в Юхнове.
По предварительной информации, на трассе А130 в черте города водитель УАЗа не справился с управлением, машина перевернулась. После этого она начала гореть.
Травмы одного из находившихся в салоне людей оказались смертельными. Двое доставлены в больницу, рассказали в прокуратуре региона.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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