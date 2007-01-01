УАЗ перевернулся и загорелся в Калужской области: один человек погиб, двое пострадали

Трагедия произошла около 18:30 в субботу, 26 октября, в Юхнове.

По предварительной информации, на трассе А130 в черте города водитель УАЗа не справился с управлением, машина перевернулась. После этого она начала гореть.

Травмы одного из находившихся в салоне людей оказались смертельными. Двое доставлены в больницу, рассказали в прокуратуре региона.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.