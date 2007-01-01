0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Бытовой вагончик сгорел в Козельске
Происшествия

Бытовой вагончик сгорел в Козельске

Пожар произошел около 8:30 утра в пятницу, 25 октября, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
14:29 сегодня
1 532
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Бытовка выгорела на улице Чкалова.

В результате происшествия пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Новости по тегу
мчс
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Вася Пупкин

Вот зачем было вчера трубить во всё источники об открытии? Новость с площади на которой ничего не происходит? Молодцы вы в этом преуспели! Другого от калужских источников и не ожидал

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
16:32 сегодня
2 3280
ajax

Событие года! Стоит про это написать в крупнейшем еженедельнике региона!

...
Происшествия
Бытовой вагончик сгорел в Козельске
16:01 сегодня
1 516
ajax

Негодяи, копают, не глядя в документацию подземных коммуникаций? Весело, провели День таможенника!

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали причину массовой остановки троллейбусов
15:56 сегодня
1 2508
maks17

А как же Мичурина? на нее также деньги были выделены. Приведите в порядок хотя бы часть полотна вдоль нечетной стороны домов,она вообще никакая.

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
15:48 сегодня
3 858
Александр Морозов

Собянин решил поселить в Калуге 10 000 000 ТАДЖИКОВ и возить их на своих электричках Москву обслуживать.

...
Авто и транспорт
Собянин рассказал о работах по продлению наземного метро от Москвы до Калуги с 2025 года
15:22 сегодня
1 3586
Белый Орёл

Тоесть сбить не смогли - сам загнулся?

...
Происшествия
В Калужской области обнаружены обломки беспилотника
15:09 сегодня
1 2608
Белый Орёл

А кто будет следить за выполнения нового закона - опять никто?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Самокатный кегельбан в Калуге приструнили ещё жёстче
14:41 сегодня
3 2048
Белый Орёл

Ну, как водится - Синие мосты и ничегог больше, а что вы ждали - счастья - это не про вас

...
Авто и транспорт
Что творится на Синих мостах в Калуге
14:37 сегодня
2 3280
Белый Орёл

Ну так типа всё отключили, ну так напишите что встало все

...
Авто и транспорт
Массовая остановка троллейбусов произошла в Калуге
14:35 сегодня
1 2002
Белый Орёл

Gbgtw, он прозрел

...
Общество
Городской голова Калуги призвал ускорить темпы ремонта дорог
14:34 сегодня
3 858
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkhEQ0lmcGlzaElUcm5lMFhUb1FPZUE9PSIsInZhbHVlIjoiazFsMG9zN2lSOHAzQkJxdVYvcDllRG1EM1NseVB6cit3dUttaDdIMXVWeWc1UXRSZ3QraklQVkJCcllIMW9HMnBYcEFUalNMQmh5RnNkZkN5M2VySEhlcVVxUFc4aUZTcW44TUV5VFNmZ2U0TWN3UXA1eFB4ZjZuTDlqeTh5WS9vKzExZzJKblBuM2Z1VVI1ZlV5aXFFK1pHdWVWWFJmci9Lb1drejM3a2lWQXQzbmFKVWczdTVQUnhTY3NnQWt0UkRjVVhzM0w4eVpISC9sTlc3TXZ1N1YrNHNzZEV1dUtncWoxY0V0TFRTNkdzeGpwSTZQV0FKSjN6dnB0WVkyVThnT08xVXJvMkd0eEY4MjZWU1RacGVPbEp4UG5GQXByc09pYUJGaExXekNiQXFpWGRPRzB6ZXl5bTNRUlV6TS9mcFlzRVYySWpqZHBjUVRzdlN4NUxGRWo5aTBPYWpGL3N0eUdsSjVGSFBGTHhFNEkrNVZwLy84a2ZkN0JneWU2dzYvem1HQWtrSFJoNnN0ZHJJTzBNdElTaEt6MkJGazZmbE4vOGFUWG4vS0Zrc0Z1Tnd5N2JUREV3TFhkNUlHYTRzK1hTbFk1b1pMdUE4S3Q0RzNrMWdTN3RQbHBzS2Jtenc2alBZM3JSQ3FYTmxUbjNWaTFhajRYakUxU3lRRUJaMlVwMUpjV216SWt4aXhVdUgxU1FhYTJKdmhDOVFjWVFvNm55eHNxaUZmRWRDSnpDUWJtTW53L2QyYXprWnM4ekV3YUZJQVArUnBXS1ZEMnRtZDdLUU5XWEwrN292UDR0S2ZMWTZpQldOVjdRQUNwZklYYTJNYnVZQ1g0TWRGRSIsIm1hYyI6IjE4ZDY0ZDVjMTViYzdiY2QzNDY1OGI0ZjI5ZGQ1NmY5NThkZDAzZjNmMjAwNTU0MDk5MTI1Nzg5ODBhYWVlNWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IitkQ1dVVERtUFNkMHVFVnBKNWVXSFE9PSIsInZhbHVlIjoiTk9xbjZuV0hiQjA0TlJ0NDRoaTlXRGt4Q2l0MGRGRUZpUXlXTUFQa1lCVzRSWFd2RFVRQ05kTGZ2OHRTeGF3VWtJOFpYbTNpbzMreUVHSHFLS1liN1ZxSTFTdHRudHY5Zm9vY2ZTdjhXNXVLaG1wcGswT24wTSt0Mk9pVnNIN0JUWFhHd0dVRmRoLzdqQkNWRE5OTG1rWUZzOENkcEJvbDV3S2dQOTRlZ0txMmtYQWdqYVZKRzF3UkhBV0cxTDgyaDh3c2JUaWlVbVJYTmtuUnV3MTBjTWR4U3FYRDVlcTB4T2EyS2srUVhZdStsRXZHM1c2TVErcUlVckdGRHJPOUNPMUk3ZkdjeHBLejJianNrSUVIWVYvZ3FvWGdhT3pSd3kwNjJObDFYUmM0VURleXk1ZDBMMHlBeE1HRjYwTXZtTXJxZnd4S0lXcjdhUGtkV085ZTVkeUhzYUNIUWlVSEg4WklaN2p1dVpsSnNyVVNWd0htTnpJUU9zYTExU2RwTnh3aTBvbkJ1K3hpRmRvWm05NnZIOUp4QjJzNVJBblc3Umg1MXBMelNld01PYzJRKzZVMkJyNTR4S1pWR2pYaiIsIm1hYyI6IjQxZDRkMzY3YzdlYmE3NTFhYmRhYjRiYzJhZDlmZmUxOGI5OGRlMjk2M2YxNTlkMWM1ZGU0MTVhYTdmNzI3ZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+